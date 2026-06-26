Ексміністр оборони Польщі поверне Україні свій орден. Це вже другий випадок серед польських політиків

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак вирішив повернути Україні орден «За заслуги» І ступеня, яким його нагородили у 2022 році.

Про це пише Rzeczpospolita.

Він пояснив, що ухвалив це рішення як «жест солідарності з усіма родинами, які вже десятиліттями чекають на можливість гідно вшанувати своїх близьких, а сьогодні все ще стикаються з перешкодами». Ймовірно, він мав на увазі події Волинської трагедії. Блащак додав, що це «протест проти позиції нинішньої української влади».

Ексміністр оборони Польщі заявив, що таким чином він також підтримує президента країни Кароля Навроцького.

Заява Блащака з’явилася через день після аналогічного рішення колишнього прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського. Він відмовився від українського ордена Ярослава Мудрого. Качинський пояснював, що так хоче виразити своє ставлення не до українців, а до «українських еліт» і підтримати свого президента.

Конфлікт навколо найменування підрозділу ССО

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, а з ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.

Віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак 2 червня закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Після цього від ордена відмовились президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Від своїх інших польських нагород відмовились керівник ОП Кирило Буданов, голова МЗС Андрій Сибіга та експремʼєр Володимир Гройсман.

Автор: Христина Піцуряк