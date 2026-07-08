Зеленський зустрівся з президентом Польщі Навроцьким — уперше після конфлікту через УПА

На полях саміту НАТО в Анкарі президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Це їхня перша відома комунікація після того, як Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі — за те, що український президент присвоїв почесне найменування «імені Героїв УПА» підрозділу Сил спецоперацій.

Про зустріч повідомили в Офісі президента. Також про неї Навроцький розповів на пресконференції.

Зустріч тривала понад годину. Зеленський каже, що обидва президенти мають однакову позицію: партнерство між двома країнами та народами — це спільний пріоритет. Вони домовились продовжити діалог.

Навроцький назвав зустріч конструктивною. Він заявив, що останнім часом між країнами було дуже багато напруги, але сусідам важливо мати канали для діалогу. Також він зазначив, що абсолютно точно Росія залишається головною загрозою як для України, так і для Польщі.

Глава Польщі повідомив, що сказав Зеленському, що питання УПА «не є предметом перемовин» для поляків. Польща розраховує на розуміння України, що «бандерівський прапор обмежує майбутнє України у форматі ЄС». Проте невирішені питання не мають закривати шлях діалогу в питаннях, що зближують дві країни.