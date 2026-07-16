США та Іран знову обмінялись ударами

Американські військові з 15 липня та в ніч на 16 липня розпочали другу хвилю ударів по іранських військових об’єктах, які Тегеран використовує, щоб блокувати Ормузьку протоку.

Про це повідомило Центральне командування США.

Іранське агентство Fars пише, що Тегеран ударив по обʼєктах ППО та РЕБ на американських базах у Кувейті та Бахрейні.

Водночас, за даними джерел CNN, президент Дональд Трамп отримав варіанти розширення військової операції в Ірані, зокрема й захоплення острова Харг.

Напередодні вранці США завершили нову семигодинну атаку по Ірану і заявили про удари по десятку військових цілей поблизу Ормузької протоки та в прибережних районах країни.

Ці атаки стались після того, як Штати відновили морську блокаду Ірану. Президент Дональд Трамп пригрозив: якщо країна не сяде за стіл переговорів, то незабаром під ударом будуть електростанції та мости. Водночас Іран заявив, що меморандум зі Штатами більше не діє.