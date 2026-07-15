США 7 годин поспіль били по Ірану. Трамп пригрозив атакувати електростанції та мости

США вранці 15 липня завершили нову семигодинну атаку по Ірану і заявили про удари по десятку військових цілей поблизу Ормузької протоки та в прибережних районах країни.

Про це повідомило Центральне командування військ США.

Американські війська вночі били по іранських ракетних і безпілотних комплексах, військово-морських обʼєктах і системах берегової оборони.

Ці атаки стались того ж дня, коли Штати відновили морську блокаду Ірану. Президент Дональд Трамп пригрозив: якщо країна не сяде за стіл переговорів, то незабаром під ударом будуть електростанції та мости.

Незадовго до нових атак США Іран заявив, що меморандум зі Штатами більше не діє, й атакував бази США в Кувейті та Бахрейні.