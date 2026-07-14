Іран заявив, що меморандум зі США більше не діє, і атакував бази США в Кувейті і Бахрейні

Заступник міністра закордонних справ Казем Гарібабаді каже, що Іран незобовʼязаний дотримуватися меморандуму про взаєморозуміння зі США, оскільки він більше не чинний.

Його цитує Al Jazeera.

«Америка не лише порушила меморандум про взаєморозуміння, а й ліквідувала його. Невиконання одного з пунктів було достатньо, щоб зруйнувати весь меморандум про взаєморозуміння, і тепер Америка порушила всі свої зобовʼязання», — заявив він.

Ця заява пролунала незабаром після того, як США відновили блокаду Ормузької протоки. Трамп казав, що блокада поширюється лише на іранські судна — всі інші матимуть «справедливий і відкритий» доступ до протоки.

Паралельно із заявою Гарібабаді КВІР повідомив, що атакував ангари для зберігання зброї в Бахрейні та злітно-посадкові майданчики для американських безпілотників у Кувейті.

Незабаром після цього на півдні Ірану в місті Ахваз пролунали вибухи.