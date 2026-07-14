Іран заявив, що меморандум зі США більше не діє, і атакував бази США в Кувейті і Бахрейні

Заступник міністра закордонних справ Казем Гарібабаді каже, що Іран незобовʼязаний дотримуватися меморандуму про взаєморозуміння зі США, оскільки він більше не чинний.
Його цитує Al Jazeera.
«Америка не лише порушила меморандум про взаєморозуміння, а й ліквідувала його. Невиконання одного з пунктів було достатньо, щоб зруйнувати весь меморандум про взаєморозуміння, і тепер Америка порушила всі свої зобовʼязання», — заявив він.
Ця заява пролунала незабаром після того, як США відновили блокаду Ормузької протоки. Трамп казав, що блокада поширюється лише на іранські судна — всі інші матимуть «справедливий і відкритий» доступ до протоки.
Паралельно із заявою Гарібабаді КВІР повідомив, що атакував ангари для зберігання зброї в Бахрейні та злітно-посадкові майданчики для американських безпілотників у Кувейті.
Незабаром після цього на півдні Ірану в місті Ахваз пролунали вибухи.
Що передувало
18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.
Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.
Американський посадовець сказав ABC News, що попри обмін ударами США та Іран продовжують технічні переговори про іранську ядерну програму, а 60-денне перемирʼя та меморандум про взаєморозуміння все ж залишаються чинними.
Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей та готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.
12 липня США знову — вже втретє за тиждень — атакували Іран у відповідь на атаку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на судно в Ормузькій протоці. Іран тоді заявив, що Ормузька протока знову закрита.