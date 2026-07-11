«Ідеологія українського націоналіста». Навроцький закликав заборонити в Польщі червоно-чорний прапор

Президент Кароль Навроцький закликав на законодавчому рівні заборонити в Польщі червоно-чорний прапор Української повстанської армії (УПА), бо в цих кольорах нібито втілена «вся ідеологія українського націоналіста».

Про це Навроцький сказав під час заходів зі вшанування Волинської трагедії у селі Радруж, що неподалік кордону з Україною, передає RMF24.

«Я зроблю все, щоб цього прапора не було в Польщі. Вірю, що польський парламент ухвалить закон, адже це прапор Blut und Boden. Саме в цьому сенс цього прапора, і в ньому втілилася та й сьогодні втілюється вся ідеологія українського націоналіста, який убивав польських жінок і дітей», — сказав польський президент.

Він також підкреслив, що поляки звинувачують не весь український народ, а «бандерівську ідеологію тих, хто вбивав і хто у XXI столітті використовує червоний і чорний кольори».

Навроцький заявив, що смерть однієї із жертв у місті Радруж, 14-річної польської дівчини Ядвіги, — це «така сама смерть, як смерті 14-річних українців зараз від рук росіян».

«Бо тим, хто говорить про сучасну геополітику [...], хочу нагадати, що смерть 14-річної Ядвіги Романик — з точки зору її больового порогу, того, що пережили її батьки, з точки зору того, що вона відчувала в серці, коли її вбили українські націоналісти, — це та сама смерть, яку сьогодні переживають 14-річні українці від рук бандитів з Росії», — сказав Навроцький.