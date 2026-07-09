У Познані двоє поляків прийшли в офіс до українки та провокували її запитаннями про Бандеру. Поліція їх знайшла і затримала

У польській Познані затримали двох чоловіків, які прийшли в офіс до українки, знімали її на відео та, за їхніми словами, бажали перевірити, чи «підтримує її компанія Степана Бандеру».

Про це пише польське медіа Onet.

У поліції зазначили, що справу розслідують через наклеп і публікацію запису, який міг принизити постраждалу. Інцидент стався ще 3 липня. Двоє чоловіків увійшли до будівлі Економічного університету, після чого почали говорити з українкою, яка орендує там один з офісів. Вони спробували потрапити всередину й «оглянути» там усе. За даними медіа, чоловіки пов’язані з ультраправою партією KKP політика Гжегожа Брауна.

Onet пише, що компанія українки допомагає з легалізацією іноземців у Польщі. Жінка не впустила чоловіків, після чого звернулася до поліції із заявою про зневагу. За даними поліції, обом підозрюваним загрожують штрафи, обмеження волі або позбавлення волі на строк до одного року. Також їм заборонили підходити до жінки. Вони не визнали свою провину.

Постраждала українка Наталія Федоряк — власниця компанії Prolegalization, додає Rzeczpospolitą. На відео видно, як поляки стверджували, що «Україна вороже налаштована до Польщі», але жінка зберігала самовладання.

«Я була спокійна, бо знала, що паніка і стрес мені не допоможуть. Це, мабуть, природна захисна реакція — людина знає, що повинна захищатися, реагувати по суті та не піддаватися на жодні провокації», — пояснила вона.