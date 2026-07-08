Європарламент у резолюції підтримав шлях України до ЄС. Але «висловив жаль» через перейменування підрозділу ЗСУ на честь героїв УПА

Європейський парламент у середу, 8 липня, підтримав резолюцію про прогрес України на шляху до Євросоюзу, але окремо згадав рішення президента Володимира Зеленського присвоїти підрозділу ЗСУ найменування «імені Героїв УПА».

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Документ підтримали 460 євродепутатів, 136 проголосували проти, ще 59 — утрималися. У резолюції привітали відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС та висловили сподівання, що найближчим часом відкриють і наступні переговорні кластери.

У Європарламенті відзначили, що навіть в умовах повномасштабної війни Україна продовжує зміцнювати демократичні інститути, реформувати судову систему і боротися з корупцією. Водночас депутати наголосили, що ці реформи необхідно продовжувати, адже вони є ключовими для вступу України до ЄС, її відбудови та залучення міжнародних інвесторів.

Крім того, у документі порушили питання українсько-польських відносин. Євродепутати «висловили жаль» через те, що під час перейменування військового підрозділу ЗСУ на честь героїв Української повстанської армії (УПА), на їхню думку, «не врахували почуття та скорботу польської сторони».

Там вважають, що це рішення може зашкодити добросусідським відносинам Польщі та України. Європарламент закликав обидві країни до деескалації та продовження діалогу заради примирення.

Погіршення відносин України та Польщі

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Це рішення українського президента викликало обурення в поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Після цього від ордена відмовились три колишні українські президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші українські високопосадовці. Крім того, від Золотого Хреста Заслуги відмовився колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер.

Водночас польські політики почали відмовлятися від українських державних нагород. Зокрема, про таке рішення заявили ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак і колишній польський премʼєр Ярослав Качинський. А експремʼєр Польщі Матеуш Моравецький «на знак протесту» передав український орден Ярослава Мудрого до Музею памʼяті жертв Волинської трагедії в польському Холмі.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським запропонував Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами. Ідеться про консультації між МЗС, зустріч істориків, які вивчають Другу світову війну, і залучення до діалогу релігійних лідерів країн.