У Кракові пошкодили могилу українського письменника Богдана Лепкого — у МЗС відреагували

«Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща», — сказав Тихий журналістам.

Генеральне консульство України в Кракові невідкладно звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та місцевих органів влади Кракова із закликом провести розслідування, знайти причетних до злочину та вжити невідкладних заходів, щоб повернути або відновити викрадений барельєф, а також забезпечити належну охорону місця поховання.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Його слова цитує Інтерфакс-Україна.

На Раковицькому кладовищі польського Кракова невідомі пошкодили могилу українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого. З надгробка викрали барельєф письменника.

Погіршення відносин України та Польщі

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Це рішення українського президента викликало обурення в поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Після цього від ордена відмовились три колишні українські президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші українські високопосадовці. Крім того, від Золотого Хреста Заслуги відмовився колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер.

Водночас польські політики почали відмовлятися від українських державних нагород. Зокрема, про таке рішення заявили ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак і колишній польський премʼєр Ярослав Качинський. А експремʼєр Польщі Матеуш Моравецький «на знак протесту» передав український орден Ярослава Мудрого до Музею памʼяті жертв Волинської трагедії в польському Холмі.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським запропонував Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами. Ідеться про консультації між МЗС, зустріч істориків, які вивчають Другу світову війну, та залучення до діалогу релігійних лідерів країн.