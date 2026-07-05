Лідер польської опозиції Качинський написав листа про Україну до своєї партії. Закликає блокувати вступ до ЄС, поки в Україні є «культ Бандери»

Лідер головної польської опозиційної партії «Право і справедливість», експремʼєр-міністр Ярослав Качинський написав листа до членів партії щодо позиції по Україні. Він закликав використати всі доступні засоби сьогодні, щоб заблокувати дії уряду Дональда Туска, спрямовані на інтеграцію України з Європейським Союзом «на привілейованих умовах».

Про це пише Polsat News, чиї журналісти ознайомилися з листом.

Качинський пише, що Україна «з її культом Бандери та інших злочинців, з її прославлянням УПА та ОУН не вступить до Європейського Союзу». Він наголошує, що якщо «Право і справедливість» переможе на парламентських виборах, то не дозволить цьому статися.

Також політик пише, що з моменту, коли Росія розпочала війну проти України, Польща та поляки «стояли на боці правди, на боці незалежності та територіальної цілісності України», і уряд «Права і справедливості» в 2022 році зробив величезний внесок у порятунок України від розпаду. Також він зазначає, що з 1991 року Польща зробила багато чого, аби тягар минулого не обтяжував польсько-українські відносини.

Проте, за словами Качинського, з 2023 року, коли до влади прийшов уряд Дональда Туска, в двосторонніх відносинах стала домінувати модель «підпорядкування Польщі інтересам, або навіть примхам України», що «диктують Туску з Берліну».

Лідер польської опозиції заявляє, що Польща не має наміру перешкоджати Україні в розбудові власної ідентичності, проте також «у власних інтересах, але й в інтересах європейських країн, а більше того, в інтересах усієї християнської цивілізації, не може допустити в цю спільноту бандеризму — однієї з найзлочинніших та найнелюдськіших ідеологій, яка сьогодні [...] має будувати свідомість української нації».