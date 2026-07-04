Росія готує провокацію для підриву відносин Польщі та України — завтра опублікують «документи» про Волинську трагедію

Росія посилила інформаційні операції, щоб зіпсувати і так напружені відносини між поляками та українцями. У Польщі вже помітили активність російських ботів, а 5 липня ФСБ може опублікувати фальшиві документи про Волинську трагедію, аби спровокувати новий конфлікт.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк заявив, що Росія використовує ферми тролів, мережі ботів та інші інструменти інформаційної війни. Вони поширюють маніпулятивні дописи та спекуляції навколо історичних тем, щоб посварити поляків і українців.

Раніше польські правоохоронці вже фіксували спроби Росії організовувати та фінансувати заходи для дестабілізації ситуації у країні.

Крім того, у ЦПД попередили про нову провокацію ФСБ. За їхніми даними, 5 липня російська спецслужба планує оприлюднити підроблені документи про події Другої світової війни, а саме — про Волинську трагедію. Після цього російські державні медіа та мережі ботів мають активно поширювати цю інформацію.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що директор російської ФСБ Олександр Бортніков наразі особисто відповідає за російські інформаційні операції, які націлені на розкол між Польщею та Україною.