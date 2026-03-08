Запит на військову допомогу від США, обмін полоненими і затримання українських інкасаторів в Угорщині. Головне за тиждень

Цього тижня до України з російського полону повернулись 500 військових і двоє цивільних, США запросили в України допомогу для боротьби з іранськими дронами Shahed на Близькому Сході, а в Угорщині затримали і відпустили сімох інкасаторів Ощадбанку (гроші при цьому не повернули).

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Удар по російських кораблях

У ніч проти понеділка, 2 березня, СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони атакували порт Новоросійськ. Пошкоджень зазнали фрегати «Адмірал Ессен» і «Адмірал Макаров», морський тральщик «Валентин Пікуль». Серйозних пошкоджень зазнали також російські протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов».

Пошкоджені фрегати несуть по вісім крилатих ракет «Калібр» кожен. Джерела «Бабеля» в СБУ повідомили, що пожежа на палубі «Адмірала Ессена» тривала близько 18 годин, корабель отримав критичні пошкодження, через це він більше не зможе бити «Калібрами» по Україні.

США запросили українську військову допомогу

У четвер, 5 березня, президент Володимир Зеленський повідомив, що США надіслали Україні запит про допомогу в боротьбі з іранськими дронами Shahed на Близькому Сході. 8 березня він заявив, що перша група українських військових експертів прибуде на Близький Схід наступного тижня.

Експерти їдуть одразу із засобами для допомоги. В обмін на це Україна хоче отримати ті ресурси, яких їй бракує. Зеленський сказав, що Україна хоче «тихенько» помінятися з країнами Близького Сходу: отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.

У суботу Reuters із посиланням на джерела писав, що США і Катар ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів. Може йтися про дрони P1-SUN компанії SkyFall. Українські виробники перехоплювачів заявляють, що мають можливості для великих поставок за кордон.