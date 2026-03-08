На Паралімпіаді українці здобули срібло й бронзу у біатлоні для людей з порушенням зору. Наступні три місця — теж в України

На змаганнях з біатлону для людей з порушенням зору на Паралімпіаді-2026 Максим Мурашковський і Дмитро Суярко принесли Україні дві медалі.
Про це йдеться на сайті змагань.
Мурашковський здобув срібло з результатом 33:41.1, а Суярко — бронзу з 33:51.1. Місця з четвертого по шосте теж посіли українці: Ярослав Решетинський, Олександр Казік і Анатолій Ковалевський.
Переміг на змаганнях китаєць Хесонг Данг із часом 31:31.9.
- В України зараз 10 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових. Україна поки на другому місці в медальному заліку, поступаючись лише Китаю, у якого 16 медалей.