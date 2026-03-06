Сімох інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині, повернули в Україну

Угорщина звільнила сімох громадян України, яких затримали 5 березня. Це працівники Ощадбанку.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Вже доповів президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті», — написав Сибіга в соцмережах.

За його словами, наразі всі сім українців перебувають у безпеці та перетнули український кордон. Українські консули надали їм необхідну допомогу.

Доповнено о 20:50. В Ощадбанку підтвердили повернення з Угорщини сімох своїх працівників. Там кажуть, що чоловіки перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилось хронічне захворювання. Йому надали необхідну медичну допомогу на українському кордоні.

Банк разом з державними органами та міжнародними партнерами продовжать зʼясовувати обставини незаконного затримання інкасаторів. Також триває робота над поверненням інкасаторських автомобілів та цінностей, які в них перевозились. Ідеться про $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Ощадбанк

Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Уночі 6 березня Ощадбанк повідомив, що сімох його інкасаторів затримали в Угорщині. У двох інкасаторських машинах було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Вони прямували по регулярному маршруту між Україною та Австрією.

«Європейська правда» з посиланням на джерело стверджувала, що Угорщина сховала викрадені авто Ощадбанку на території Антитерористичного центру. Це силова структура, яка підпорядковується МВС Угорщини. У 2025 році цей же центр депортував українського дипломата, якого запідозрили у шпигунстві.

Угорщина заявила, що затримала українських інкасаторів за підозрою у відмиванні грошей. Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що «постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії».

В Ощадбанку у відповідь пояснили, що з початку повномасштабного вторгнення всі перевезення валюти та банківських металів відбуваються тільки наземним шляхом. Такі рейси інкасаторські машини Ощадбанку виконують щотижня і мають ліцензію на міжнародні перевезення від Держслужби з безпеки на транспорті.

Усі затримані в Угорщині інкасатори мають великий досвід роботи — від 3 до 21 року. Цінності в автівках ($40 млн, €35 млн і 9 кг золота) належать державному банку і перевозилися з Австрії, щоб поповнити готівковий ринок України.

Згодом Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.