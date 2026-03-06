В Угорщині назвали причину затримання сімох українських інкасаторів Ощадбанку (оновлено)

Інкасаторів Ощадбанку затримали в Угорщині у межах справи про відмивання грошей.

Про це йдеться в пресрелізі Національної податкової та митної служби Угорщини.

Служба стверджує, що повідомила про початок процедури українську консульську службу, однак звідти не надійшло жодної відповіді. Там кажуть, що за управління вантажем відповідав колишній генерал українських спецслужб — він серед затриманих.

У відомстві зазначили, що тільки протягом цього року через територію Угорщини до України перевезли понад $900 мільйонів, €420 мільйонів та 146 кілограмів золотих злитків.

Зі свого боку, голова МЗС України Андрій Сибіга каже, що українським консулам досі не надали доступу до затриманих, а угорська сторона не надала жодних пояснень. Він вимагає негайно їх звільнити й готує подальші дії, зокрема на рівні ЄС.

Оновлено о 12:00. Після затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині українське МЗС рекомендувало українцям утриматись від поїздок до цієї країни.

У відомстві це аргументували «неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади». У МЗС також просять надавати пріоритет іншим транзитним маршрутам — не через Угорщину.

Також у МЗС попередили український і європейський бізнес про ризик свавільного викрадення майна в Угорщині та радять враховувати це під час роботи в цій країні.

Оновлено о 12:20. Заступник голови НБУ Олексій Шабан з командою від Нацбанку відправився у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації, пише голова НБУ Андрій Пишний.

«Паралельно опрацьовуємо звернення до наших партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони», — додав він.