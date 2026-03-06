Сімох інкасаторів «Ощадбанку» затримали в Угорщині. Де вони — невідомо

Ощадбанк повідомив, що 5 березня сімох його інкасаторів затримали в Угорщині. У двох інкасаторських машинах були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Вони прямували по регулярному маршруту між Ощадбанком в Україні та Райффайзен банком в Австріі. Ощадбанк стверджує, що вантажений оформлений за всіма міжнародними правилами.

GPS-сигнал вказує, що автомобілі знаходяться біля будівлі однієї з силових структур в центрі Будапешта. Їхнє знаходження підтвердило посольство України в Угорщині та Міністерство закордонних справ України.

Місце знаходження інкасаторів невідоме.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії Угорщини: взяттям заручників, викраденням грошей, державним тероризмом і рекетом. Україна вже надіслала ноту з вимогою звільнити своїх громадян, а також звернеться до Європейського Союзу з проханням дати кваліфікацію діям Угорщини.