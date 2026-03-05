Додому під час обміну полоненими повертаються 200 українських військових

Додому під час обміну полоненими з Росією повертаються 200 українських військових.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед тих, хто повертається, — захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що додому повертається переважно солдатський та сержантський склад. Серед звільнених є оборонці «Азовсталі» та Маріуполя. А також ті, хто захищав Україну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках.

Найстаршому звільненому — 59 років, наймолодшому — 27 років. 18 із повернених захисників відсвяткували або відсвяткують день народження у березні.

Серед звільнених є і ті захисники, які потрапили у полон у 2022 році. Керівник Офісу президента Кирило Буданов каже, що це перший етап обміну, про який Україна домовилась під час переговорів з Росією та США в Женеві.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що найближчим часом проведуть наступний етап звільнення українських військових.