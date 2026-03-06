Ще 300 українських військових і двоє цивільних повертаються додому з полону

Ще 300 українських військових повертаються додому з російського полону. Також сьогодні вдалося повернути двох цивільних українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Це другий і заключний етап обміну полоненими, про який домовились делегації на переговорах у Женеві.

Серед тих, хто повернувся, військові Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі — з 2022 року.

1 9















Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому — 60, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з полоненими. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що серед повернутих 17 військовослужбовців системи МВС: 10 гвардійців і 7 прикордонників.

Загалом за вчора та сьогодні додому повернулося 500 військових, повідомив Омбудсман Лубінець Дмитро. Від початку повномасштабного вторгнення — 6 922 українці.