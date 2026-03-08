Президент Володимир Зеленський заявив, що перша група українських військових експертів прибуде на Близький Схід наступного тижня.

Про це пише Інтерфакс-Україна з пресконференції Зеленського з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві.

Експерти їдуть одразу із засобами для допомоги. В обмін на це Україна хоче отримати ті ресурси, яких їй бракує.

США попросили Україну допомогти у захисті від іранських «шахедів» на Близькому Сході 5 березня. Тоді ж Зеленський сказав, що Україна хоче «тихенько» помінятись з країнами регіону: отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.