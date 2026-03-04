Туреччина заявила про збиття балістичної ракети, випущеної з Ірану

Міністерство оборони Туреччини 4 березня повідомило про збиття балістичної ракети, яка була запущена з території Ірану та прямувала до повітряного простору країни.

Про це йдеться в заяві відомства.

Там кажуть, що на шляху до Туреччини ракета пролетіла над територією Іраку та Сирії. Її збили засоби протиповітряної оборони НАТО, розгорнуті в Східному Середземномор’ї.

У районі Дьортйол турецької провінції Хатай впали уламки ракети від ППО. Минулося без постраждалих.

У турецькому Міноборони наголосили, що залишають за собою право реагувати на «будь-які ворожі дії стосовно країни», і закликали інші держави уникати дій, що можуть призвести «до подальшого поширення конфліктів у регіоні».

«Хоча Туреччина стоїть на боці регіональної стабільності та миру, вона здатна гарантувати безпеку своєї території та громадян, незалежно від того, звідки надходить загроза», — додали у відомстві.

У НАТО вже засудили цей інцидент, а міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що він навряд чи призведе до застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». Увечері стало відомо про смерть верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї і майже 40 інших іранських високопосадовців. Вони загинули в резиденції Хаменеї в перші хвилини війни.

Іран у відповідь почав атакувати американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Також Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, іранський безпілотник вдарив по найбільшому нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Там спалахнула пожежа, завод призупинив роботу.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь і розпочав наземну операцію.