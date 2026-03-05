Іран атакував аеропорт в Азербайджані — двоє поранених

Іран вперше атакував Азербайджан, відомо про двох поранених унаслідок атаки. Іранського посла в Азербайджані викликали до Міністерства закордонних справ.

Про це повідомило МЗС Азербайджану.

За даними відомства, один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань», інший — поблизу шкільного корпусу в селі Шекерабад. Унаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

Азербайджан назвав інцидент порушенням норм міжнародного права та закликав Іран пояснити ситуацію та вжити заходів. Міністерство також зазначило, що залишає за собою право на відповідь.

Міністерство оборони Туреччини учора, 4 березня, також повідомило про збиття балістичної ракети, яка була запущена з території Ірану та прямувала до повітряного простору країни.

У турецькому Міноборони наголосили, що залишають за собою право реагувати на «будь-які ворожі дії стосовно країни», і закликали інші держави уникати дій, що можуть призвести «до подальшого поширення конфліктів у регіоні».