Церемонію відкриття Паралімпіади бойкотують вже 16 країн і ЄС. Усе через допуск росіян і білорусів під своїми прапорами

Австралія та Франція приєдналися до бойкоту відкриття Паралімпійських ігор через присутність там російських і білоруських спортсменів під прапорами своїх країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Таким чином, відкриття цьогорічної Паралімпіади бойкотують вже 16 країн. Серед них — Україна, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Хорватія, Австрія, Румунія, Велика Британія і Чехія. Також церемонію бойкотуватимуть посадовці Євросоюзу.

Церемонія відкриття XIV зимової Паралімпіади відбудеться вже сьогодні, 6 березня. Змагання триватимуть до 15 березня. Це будуть перші з 2014 року ігри, де російські спортсмени виступатимуть під своїм прапором.