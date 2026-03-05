Українські війська атакували фрегат «Адмірал Ессен» у порту Новоросійська. Він більше не зможе бити «калібрами» по Україні

Під час атаки на порт Новоросійська у ніч проти 2 березня українські війська поцілили по російському фрегату «Адмірал Ессен» — носію восьми крилатих ракет «Калібр».
Про це повідомили джерела «Бабеля» в Службі безпеки України.
Удар припав по середній надбудові корабля. Унаслідок цього:
- вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу;
- пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди;
- атаковано радари підсвічування цілей ЗР-90 «Оріх», що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу;
- імовірно, пошкоджено основний оглядовий радар «Фрегат-М2М», який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.
СБУ зазначає, що під час операції вдалося прорвати щільну й багаторівневу систему російської ППО навколо Новоросійської бухти та порту. Пожежа на палубі тривала близько 18 годин, корабель отримав критичні пошкодження, через це він більше не зможе бити «Калібрами» по Україні.
- Нагадаємо, уночі 2 березня СБУ разом з іншими підрозділами Сил оборони у порту Новоросійська атакували морський тральщик «Валентин Пікуль». Також серйозні пошкодження отримали російські протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов».