Удар по резиденції Путіна, викрадення президента Венесуели та призначення Буданова керівником ОП. Головне за тиждень

Цього тижня Росія заявила, що Україна завдала удару по резиденції Путіна, президент України це спростував. Також Володимир Зеленський призначив начальника ГУР Кирила Буданова керівником Офісу президента. Тим часом США викрали президента Венесуели Ніколаса Мадуро з дружиною.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Удар по резиденції Путіна

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Валдаї в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Водночас він додав, що повністю виходити з переговорного процесу Росія не планує. Український президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам слова Лаврова назвав брехнею. Заява Лаврова прозвучала наступного дня після зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Підозри нардепам від НАБУ

Правоохоронці оголосили 29 грудня підозри пʼятьом народним депутатам, які організовували системне отримання хабарів за «потрібне» голосування у Верховній Раді України. За даними правоохоронців, злочинну групу створили у 2021 році. Частина її учасників контролювала весь процес, розповідала іншим, за який закон треба проголосувати за або проти.

Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі у WhatsApp. Також організатори групи розподіляли отримані хабарі між нардепами.

Атаки на нафтовий термінал та НПЗ в Росії

Головне управління розвідки та Державна прикордонна служба України 31 грудня атакували морський нафтовий термінал «Туапсе» і Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї РФ, повідомили джерела «Бабеля» в розвідці.

Військові завдали удару по установці первинної переробки нафти АВТ-12 Туапсинського НПЗ, а також по транспортних трубопроводах та обладнанню морського нафтового терміналу.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Командир РДК Денис Капустін виявився живим

Головне управління розвідки Міноборони України 1 січня заявило, що командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Капустін — живий. Тиждень тому повідомлялося про його смерть на Запорізькому напрямку фронту.

Там розповіли, що вбивство командира РДК, відомого ще як Денис Нікітін, або WhiteRex, замовили спецслужби РФ і виділили для цього $500 тисяч. Але життя командира вдалося врятувати завдяки операції української розвідки, що тривала понад місяць. ГУР встановив коло замовників злочину та виконавців.

Буданов очолив Офіс президента

Президент Володимир Зеленський оголосив, що новим головою Офісу президента замість Андрія Єрмака стане керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Згодом Олега Іващенка призначили начальником ГУР.

За словами президента, Буданов має «достатню силу для досягнення результатів». Президент також доручив новому керівнику ОП оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України й подальші кроки.

Захоплення президента Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив 3 січня, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали і вивезли з країни. За його словами, США «успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера».

Президенту Венесуели і його дружині висунули звинувачення в США, серед них — наркотероризм, імпорт кокаїну, незаконне володіння кулеметами ти вибухівкою, а також змова проти США. Трамп заявив, що США планують керувати Венесуелою доти, доки не зможуть забезпечити «безпечний, належний і розважливий перехід влади».

Україна приєдналася до зони роумінгу Євросоюзу

З 1 січня 2026 року набув чинності роумінговий безвіз України з Європейським Союзом Roam like at home («Роумінг як удома»). Рішення про взаємне відкриття роумінгових ринків Україна та Рада ЄС ухвалили ще влітку 2025 року, у червні президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Тепер українці можуть телефонувати, відправляти повідомлення й користуватися мобільним інтернетом з українських телефонних номерів у 27 країнах Євросоюзу без додаткової плати.

З музичної академії в Києві прибрали імʼя Чайковського

Міністерство культури перейменувало Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського та прибрало з назви імʼя російського композитора. Комісія визначила, що використання імені Петра Чайковського в назві закладу є символікою російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству.

Дискусія навколо назви Національної музичної академії України тривали з квітня 2022 року. Її ініціювала професорка кафедри історії світової музики Олена Корчова, а згодом підтримали студенти.

Розмова Зеленського із журналістами

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із журналістами про можливі гарантії безпеки від США на 50 років і мирний план, який винесуть на референдум.

Президент розповів, що 20-пунктний план хочуть винести на референдум, оскільки важливо, щоб його підтримав народ України. Проведення референдуму потребує щонайменше 60 днів повного припинення вогню та належної безпекової інфраструктури, на що Росія наразі не погоджується.

Евакуація на Чернігівщині

Влада Чернігівської області оголосила обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Ідеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади. Для евакуації розробили спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих — обовʼязкова умова, для них гарантовані місця для тимчасового проживання.

Прикордоння області перебуває під щоденними обстрілами. У цьому році з прикордоння виїхали трохи понад 1 400 жителів, однак там залишаються ще майже 300 людей.