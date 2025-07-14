Україна приєднається до зони роумінгу ЄС з 1 січня 2026 року

Роумінговий безвіз України з Європейським Союзом набуде чинності 1 січня 2026 року. Єврокомісія вже погодила роумінговий безвіз для України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

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Уряд схвалив рішення Комітету асоціації Україна — ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу. Це частина фінального кроку, щоб роумінговий безвіз запрацював.

Українці, які подорожують до ЄС, та громадяни ЄС, які приїжджають в Україну, зможуть користуватися мобільним зв’язком — дзвінками, SMS і мобільним інтернетом — за своїми звичайними домашніми тарифами. До того ж вони матимуть таку саму якість і швидкість мобільного зв’язку, як удома. Дзвінки в екстрені служби залишатимуться безкоштовними.

Прем’єр-міністр наголосив, що це важливий крок євроінтеграції України та є підтвердженням її поступового входження в цифровий простір Європейського Союзу.