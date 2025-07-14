Україна приєднається до зони роумінгу ЄС з 1 січня 2026 року

Роумінговий безвіз України з Європейським Союзом набуде чинності 1 січня 2026 року. Єврокомісія вже погодила роумінговий безвіз для України.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.
Уряд схвалив рішення Комітету асоціації Україна — ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу. Це частина фінального кроку, щоб роумінговий безвіз запрацював.
Українці, які подорожують до ЄС, та громадяни ЄС, які приїжджають в Україну, зможуть користуватися мобільним зв’язком — дзвінками, SMS і мобільним інтернетом — за своїми звичайними домашніми тарифами. До того ж вони матимуть таку саму якість і швидкість мобільного зв’язку, як удома. Дзвінки в екстрені служби залишатимуться безкоштовними.
Прем’єр-міністр наголосив, що це важливий крок євроінтеграції України та є підтвердженням її поступового входження в цифровий простір Європейського Союзу.
- У червні 2025 року Україна офіційно повідомила ЄС про повне приведення свого законодавства щодо роумінгу у відповідність до європейських норм — це було ключовою умовою для доступу до зони роумінгу ЄС. Президент Володимир Зеленський підписав закон про приєднання до зони роумінгу з Євросоюзом 2 червня.
- Зараз для українців у ЄС діє тимчасовий безкоштовний роумінг. Мобільні оператори запровадили його на добровільних умовах після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Нинішню угоду між українськими та європейськими операторами продовжать до 31 грудня 2025 року — українці та європейці продовжать користуватися перевагами спільної роумінгової зони, доки Україна остаточно не приєднається до роумінгової зони ЄС.