Зеленський підписав закон про приєднання до зони роумінгу з Євросоюзом — далі рішення за ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 12150 про впровадження норм ЄС з питань електронних комунікацій.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту.

Як зазначила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКРЕК), з підписанням цього закону Україна завершила виконання свого «домашнього завдання» щодо законодавчого та нормативного наближення до актів права ЄС у сфері роумінгу. Це створює необхідні умови для інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС у секторі роумінгу.

Наступний крок — подання закону до Європейської комісії для проведення офіційної оцінки його відповідності до права Європейського Союзу. У разі позитивного висновку Єврокомісія може ініціювати рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною, що фактично означатиме повноцінне приєднання до політики RLAH.

Із приєднанням України до цієї політики українці зможуть користуватися послугами роумінгу за ціною домашнього тарифу, подорожуючи до країн ЄС. При цьому вартість тарифів чи умови не відрізнятимуться залежно від країни перебування в ЄС.