Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про імплементацію норм європейського законодавства з роумінгу — це була одна з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій.

Про це йдеться на сторінці документа на сайті Ради.

Після набуття чинності законом українці, які подорожують країнами ЄС, користуватимуться національними тарифами мобільного звʼязку протягом 4 місяців. При цьому з них не стягуватимуться додаткові кошти за послуги роумінгу.

Eкраїнські мобільні оператори повинні надавати послуги звʼязку у країнах Євросоюзу без додаткової плати й за тарифами, які діють в Україні. Під час подорожей у ЄС дзвінки, SMS і мобільний інтернет для українців мають бути включені у домашній пакет послуг.

Громадяни ЄС матимуть такі самі права під час відвідування України.

Законопроєкт загалом передбачає перехід України до норм європейського законодавства з питань роумінгу. Затвердження європейських правил є необхідною умовою для створення єдиної роумінгової зони України та ЄС.