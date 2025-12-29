Росія звинуватила Україну в ударі по резиденції Путіна. Зеленський каже: це підготовка до атаки по українських держбудівлях

Росія заявила, що Україна атакувала державну резиденцію Путіна. Український президент Володимир Зеленський заперечує.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Валдаї в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Водночас він додав, що повністю виходити з переговорного процесу Росія не планує.

Український президент у коментарі журналістам слова Лаврова назвав брехнею.

«Чергова брехня РФ. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. І зрозуміло, що для «рускіх», якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал. Тому що вони не хочуть закінчити цю війну. Спроможні закінчити її тільки через тиск на них [...] Зараз вони своєю заявою, що атакована була їхня якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях», — заявив він.