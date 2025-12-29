Пʼятьом нардепам оголосили підозри через хабарі за голосування у Верховній Раді. САП і НАБУ розкрили деталі справи

Правоохоронці оголосили підозри пʼятьом народним депутатам, які організовували системне отримання хабарів за «потрібне» голосування у Верховній Раді України.

Про це повідомляють НАБУ та САП.

За даними правоохоронців, злочинну групу створили у 2021 році. Частина її учасників контролювала весь процес, розповідала іншим, за який закон треба проголосувати за або проти.

Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі у WhatsApp.

Також організатори групи розподіляли отримані хабарі між нардепами.

Інші учасники групи мали неухильно підтримувати позицію щодо голосування за або проти та бути присутніми в сесійній залі в день голосування. За виконання всіх вказівок вони отримували гроші, які надавались як особисто, так і через інших учасників організованої групи.

При цьому сума хабаря визначалась «показником ефективності голосувань», який залежав від кількості підтриманих кожним конкретним депутатом проєктів постанов та законів, а також їхньої присутності на пленарних засіданнях.

Сума варіювалася від $2 тисяч до $20 тисяч. За даними слідства, з листопада по грудень 2025 року один з членів цієї групи отримав щонайменше $145 тисяч. Цю суму він мав розподілити серед інших нардепів.

Усім підозрюваним депутатам вручили клопотання про застосування запобіжних заходів. Досудове розслідування у справі триває.

Що відомо про справу

27 грудня НАБУ та САП повідомили, що викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.

Джерела «Бабеля» у фракції «Слуга народу» 28 грудня розповіли, що троє народних депутатів від «Слуги народу» отримали підозри в хабарництві за голосування на засіданнях парламенту. Це депутати Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль.

Перед цим правоохоронці прийшли з обшуками до комітету транспорту та інфраструктури Верховної Ради. Кісєль очолює цей комітет, а Негулевський — голова підкомітету в ньому. У НАБУ скаржились, що співробітники Управління державної охорони не пускали детективів до будівлі.

ZN.UA в контексті цієї справи згадувало також нардепа Юрія Корявченкова, який, за даними джерел медіа, виїхав з України. У НАБУ після цього заявили, що в Корявченкова обшуки не проводили. Медіа також стверджувало, що керівника секретаріату фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Тараса Мельничука допитували.

Ще 11 грудня журналісти ZN.UA писали, що НАБУ прослуховувало Юрія Кісєля і зафіксувало його конфіденційні контакти не лише з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, а й з іншими численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.