Детективи НАБУ прийшли з обшуками до комітетів Верховної Ради. Їм чинять спротив працівники Управління держохорони

Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до комітету транспорту та інфраструктури Верховної Ради України.

Про це повідомила «Суспільному» членкиня комітету Юлія Сірко.

Згодом у НАБУ заявили, що співробітники Управління державної охорони чинять спротив детективам під час слідчих дій у комітетах Ради — їм обмежують доступ до будівлі з боку Європейської площі в Києві.

У Бюро наголосили, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону.

Перед цим правоохоронці заявили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, вони систематично отримували неправомірну вигоду за голосування у парламенті.