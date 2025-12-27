На фронті загинув командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Нікітін

На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир «Російського добровольчого корпусу» Денис WhiteRex Нікітін.

Про це повідомили в РДК.

Попередньо відомо, що Денис Нікітін загинув унаслідок атаки FPV-дрона на Запорізькому напрямку.

Обставини ще встановлюють.

«Російський добровольчий корпус» — це військове формування російських добровольців, які воюють на боці України проти Росії, підпорядковане Головному управлінню розвідки Міноборони України. Його створили у серпні 2022 року.

Командир РДК Денис Нікітін народився у Москві, а згодом разом із батьками не один рік жив у Європі — навчався у Нідерландах та Німеччині.

У 2014 році він приїздив у Київ на Євромайдан. З 2017 року переїхав до України.

В інтервʼю «Радіо Свобода» у грудні 2022 року Нікітін розповідав, що вирішив захищати Україну зі зброєю в руках 24 лютого 2022 року. До кінця березня він був у Києві, допомагав роздавати гуманітарку, охороняв волонтерів, патрулював вокзал, розносив ліки. Згодом був перший бойовий виїзд до Миколаєва.

У березні 2023 року разом із кількома членами РДК провів рейд у Брянській області, а в травні брав участь у вторгненні в Бєлгородську область, імовірно, спільно з легіоном «Свобода Росії». Після першого рейду Росія внесла Нікітіна до списку терористів.

У листопаді того ж року Денис Нікітін заочно отримав пожиттєвий термін увʼязнення в Росії.