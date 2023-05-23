Рейд у Бєлгородській області: операція російських добровольців триває, влада каже про зачистку і 12 поранених

Легіон «Свобода росії» та «Російський добровольчий корпус» заявили, що продовжують операцію зі «звільнення» Бєлгородщини. Ніяких деталей вони не наводять, російські медіа теж мовчать. Це може вказувати на те, що формування досі залишаються в області.

РДК опублікував відео з бійцями на БТР, а його командир Денис Нікітін 5 годин тому постив в Instagram сторіз з одним із бійців.

Тим часом у соцмережах публікують відео з нібито прикордонного пункту «Грайворон», на стіні якого видно напис «Привіт із Бахмуту». Про його знищення повідомляли вчора. Також поширювалися відео з, імовірно, убитим російським прикордонником, захопленим бійцями РДК у росіян бронетранспортером (на його ремонт вже відкрили збір) і втраченим українським бронетранспортером MaxxPro.

Губернатор області Вʼячеслав Гладков зранку повідомляв про обстріли низки населених пунктів і активність «ворожих» БпЛА. Також він заявив про щонайменше 12 поранених цивільних і продовження режиму «контртерористичної операції». За його словами, триває зачистка — жителів міста Грайворон і восьми навколишніх сіл відселили.

Спікер путіна Дмитро Пєсков вже каже про «глибоке занепокоєння» через рейд російських добровольців.