ГУР: Росія вивозить ядерні боєприпаси зі сховища у Бєлгородській області

У Бєлгородській області росії почалася евакуація на обʼєкті «Бєлгород-22», де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

Про це 22 травня заявив представник української воєнної розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

На обʼєкті« Бєлгород-22» розташована військова частина 25624.

Юсов частково підтвердив евакуацію населення в цілому з регіону, а рейд легіону «Свобода росії» та «Російського добровольчого корпусу» назвав «внутрішнім конфліктом» рф.

Тим часом губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков повідомив уже про вісьмох постраждалих мирних жителів, у прикордонних селах Козинка та Глотово «тривають бої з диверсантами». За словами Гладкова, більшість жителів уже покинули район, а ситуація у Грайворонському міському окрузі «продовжує залишатися напруженою».

Перед цим у Бєлгородській області запровадили «контртерористичний режим», який передбачає перевірку документів у цивільних і зупинку роботи небезпечних виробництв і організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні й хімічні речовини.