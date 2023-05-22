ГУР: Росія вивозить ядерні боєприпаси зі сховища у Бєлгородській області

У Бєлгородській області росії почалася евакуація на обʼєкті «Бєлгород-22», де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.
Про це 22 травня заявив представник української воєнної розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
На обʼєкті« Бєлгород-22» розташована військова частина 25624.
Юсов частково підтвердив евакуацію населення в цілому з регіону, а рейд легіону «Свобода росії» та «Російського добровольчого корпусу» назвав «внутрішнім конфліктом» рф.
Тим часом губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков повідомив уже про вісьмох постраждалих мирних жителів, у прикордонних селах Козинка та Глотово «тривають бої з диверсантами». За словами Гладкова, більшість жителів уже покинули район, а ситуація у Грайворонському міському окрузі «продовжує залишатися напруженою».
Перед цим у Бєлгородській області запровадили «контртерористичний режим», який передбачає перевірку документів у цивільних і зупинку роботи небезпечних виробництв і організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні й хімічні речовини.
- 22 травня «Російський добровольчий корпус» заявив, що зайшов на територію росії й виконує там бойові завдання. РДК опублікував кілька відео, на яких можна бачити бійців на тлі дорожніх знаків населених пунктів Любимовка, Безлюдовка, Чуровичі Бєлгородської та Брянської областей. Після цього в соцмережах почали зʼявлятися відео обстрілів, ймовірно, пропускного пункту «Грайворон», а також бійців із технікою. На відео також потрапила робота військових гелікоптерів і щонайменше один танк із прапором України.
- У коментарі «Бабелю» представник ГУР Андрій Юсов заявив, що наступ в області проводять винятково бійці легіону і РДК — тобто громадяни росії. Вони звільняють свою територію і створюють «смугу безпеки» для захисту цивільних українців від обстрілів. Рейд він назвав закономірним наслідком вторгнення рф в Україну.