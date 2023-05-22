Для створення «смуги безпеки». У ГУР підтвердили, що легіон «Свобода Росії» та РДК проводять операцію в Бєлгородській області

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили рейд легіону «Свобода Росії» та «Російського добровольчого корпусу» в Бєлгородську область.
У коментарі «Бабелю» представник ГУР Андрій Юсов заявив, що наступ в області проводять винятково бійці легіону і РДК — тобто громадяни росії. Вони звільняють свою територію і створюють «смугу безпеки» для захисту цивільних українців від обстрілів. Рейд він назвав закономірним наслідком вторгнення рф в Україну.
Легіон та РДК заявили, що «звільнили» село Козинка, а в місто Грайворон нібито зайшли зведені загони.
Також легіон повідомляє про «звільнення» села Гора-Поділ, що за селом Козинка. Почалися бої за місто Грайворон.
Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков підтвердив бої з «ДРГ ЗСУ».
Російські пабліки повідомляють про бої в районах населених пунктів Козинка, Глотове та Гора-Поділ.
Попередньо, знищено прикордонний пункт пропуску Грайворон.
- Вранці 22 травня «Російський добровольчий корпус» заявив, що зайшов на територію росії й виконує там бойові завдання. РДК опублікував кілька відео, на яких можна бачити бійців на тлі дорожніх знаків населених пунктів Любимовка, Безлюдовка, Чуровичі Бєлгородської та Брянської областей.
- Легіон «Свобода Росії» також опублікував відео, у якому закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатися вдома і не чинити опір.
- Після цього в соцмережах почали зʼявлятися відео обстрілів, ймовірно, пропускного пункту Грайворон, а також бійців із технікою. На відео також потрапила робота військових гелікоптерів і щонайменше один танк із прапором України.