Для створення «смуги безпеки». У ГУР підтвердили, що легіон «Свобода Росії» та РДК проводять операцію в Бєлгородській області

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили рейд легіону «Свобода Росії» та «Російського добровольчого корпусу» в Бєлгородську область.

У коментарі «Бабелю» представник ГУР Андрій Юсов заявив, що наступ в області проводять винятково бійці легіону і РДК — тобто громадяни росії. Вони звільняють свою територію і створюють «смугу безпеки» для захисту цивільних українців від обстрілів. Рейд він назвав закономірним наслідком вторгнення рф в Україну.

Легіон та РДК заявили, що «звільнили» село Козинка, а в місто Грайворон нібито зайшли зведені загони.

Також легіон повідомляє про «звільнення» села Гора-Поділ, що за селом Козинка. Почалися бої за місто Грайворон.

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков підтвердив бої з «ДРГ ЗСУ».

Російські пабліки повідомляють про бої в районах населених пунктів Козинка, Глотове та Гора-Поділ.

Попередньо, знищено прикордонний пункт пропуску Грайворон.