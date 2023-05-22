Бійці РДК і легіону «Свобода Росії» заявили про «операцію» в Бєлгородській і Брянській областях рф

«Російський добровольчий корпус», який, ймовірно, підпорядковується Головному управлінню розвідки Міноборони України, заявив, що зайшов на територію росії й виконує там бойові завдання.

РДК опублікував кілька відео, на яких можна бачити бійців на тлі дорожніх знаків населених пунктів Любимовка, Безлюдовка, Чуровичі Бєлгородської та Брянської областей.

На ще одному відео від РДК видно бійця з шевроном ультраправої української організації «Традиція і Порядок» на тлі рухомого бронеавтомобіля.

Легіон «Свобода Росії» також опублікував відео, у якому закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатися вдома і не чинити опір.

Тим часом у соцмережах публікують відео з нібито прикордонного пункту Грайворон у Бєлгородській області. Стверджується, що там палає пограничний пункт ФСБ.

Чи повʼязані дії біців із подіями на пункті, поки невідомо. Губернатор Брянської області В’ячеслав Гладков заявив про масований обстріл Грайворонського району. Він стверджує, що ніхто нібито не постраждав, але ніяких деталей не навів.

Російський Telegram-канал Shot пише про «запеклий бій з українською ДРГ» на кордоні Бєлгородської області біля села Дронівка. З обох боків нібито «залучено військову техніку, в небі помічено кілька дронів».

Згодом губернатор Гладков підтвердив інформацію про диверсійно-розвідувальній групі на території Грайворонського округу. «Збройні сили рф разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів для ліквідації противника. Подробиці повідомлятиму», — повідомив він.

Тим часом Легіон «Свобода Росії» заявив про «звільнення» прикордонного села Козинка в Бєлгородській області. В місто Грайворон нібито зайшли загони легіону та «Російського добровольчого корпусу».