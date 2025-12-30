З Національної музичної академії України прибрали імʼя Чайковського

Міністерство культури перейменувало Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського та прибрало з назви імʼя російського композитора.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Підставою для перейменування став фаховий висновок Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті. Комісія визначила, що використання імені Петра Чайковського в назві закладу є символікою російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству.

Тепер ректор Академії має подати Статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх процедур, повʼязаних зі зміною назви. Також внесуть зміни до установчих документів і контракту керівника закладу.

У Мінкультури наголосили, що перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність Академії, а лише є частиною державної політики деколонізації.

Наступним кроком стане публічне обговорення з колективом закладу, експертним середовищем та громадськістю питання присвоєння нового імені Національній музичній академії України.