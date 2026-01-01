ГУР: Командир РДК Денис Капустін живий

Головне управління розвідки Міноборони України 1 січня заявило, що командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Капустін — живий. Тиждень тому повідомлялося про його смерть на Запорізькому напрямку фронту.

Про це йдеться в повідомленні ГУР.

Там розповіли, що вбивство командира РДК, відомого ще як Денис Нікітін, або WhiteRex, замовили спецслужби РФ і виділили для цього $500 тисяч.

Але життя командира вдалося врятувати завдяки операції української розвідки, що тривала понад місяць. ГУР встановив коло замовників злочину та виконавців.

Наразі Капустін перебуває на території України і готується продовжити виконувати бойові завдання. Начальник ГУР Кирило Буданов особисто привітав командира РДК «з поверненням до життя».

Гроші, які росіяни виділили на замовлення його вбивства, спрямують на підсилення спецпідрозділів ГУР.