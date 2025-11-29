«Він був моїм другом до цієї роботи й залишиться ним після неї» — Єрмак прокоментував свою відставку

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через втрату своєї посади.

Про це він повідомив Financial Times.

За словами Єрмака, Зеленський «був моїм другом до цієї роботи і залишиться ним після неї». Також він заявив, що його критики та союзники, які від нього відвернулись, отримають по заслугах.

Також Єрмак наголосив, що під його керівництвом делегація в Женеві домовилася підкорегувати мирний план США, адже раніше він був вигідний тільки Москві. За його словами, вони змогли досягти того, що документу з 28 пунктів уже не існує.

Сьогодні, 29 листопада, Андрій Єрмак планував вилетіти з українською делегацією до США, але після його відставки її очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Єрмак додав, що залишилося кілька складних моментів, про які потрібно домовитися, але він вважає, що це можливо. Він переконаний, що в будь-якому разі президент Володимир Зеленський не підпише нічого, що суперечить інтересам України.

Перед відставкою Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента у нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційної причини не називали, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджував, що Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» під кодовим іменем «Алі Баба».

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила The New York Post, що після обшуків у будинку Єрмака не було «жодних процесуальних дій». За її словами, Єрмак пішов у відставку, «бо хотів припинити спекуляції».

За кілька годин після звільнення з посади Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, хоча він з лютого 2022 року залишається в Україні. Тож він «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на передову.

Політична криза і розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними НАБУ, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман(«Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну й Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави. Пізніше 95 мільйонів гривень внесли за Фурсенка.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики. Обох звільнили з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту. Також Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на 2 місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили, що за Чернишова внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

Після цих подій президент Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою.