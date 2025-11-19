Єрмак заявляє, що прилетів до Туреччини й зустрічі йдуть за планом. Журналісти писали про протилежне

Зустріч Віткоффа з українською делегацією могла бути присвячена новому американському плану про завершення російсько-української війни. Axios писала, що план з 28 пунктів розробляється Віткоффом за консультацій зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Напередодні ввечері кореспондент The Economist Олівер Керолл написав , що Віткофф мав зустрітися з Єрмаком у Стамбулі, однак скасував зустріч. Віткофф, можливо, не знав про політичну кризу в Україні через розслідування корупції в «Енергоатомі».

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 19 листопада написав , що прибув до Туреччини у складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. За його словами, усі зустрічі відбуваються за планом. Він також перебуває на постійному звʼязку з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема зі спецпредставником Стівом Віткоффом.

Politico пише, що для обговорення мирного процесу в Україну з неоголошеним візитом прибули міністр армії США Ден Дрісколл і начальник Штабу армії генерал Ренді Джордж. Це найвищі посадовці Пентагону, які приїхали в Україну цього року. Американці зустрінуться з українськими політиками, зокрема з президентом Зеленським.

Також напередодні два джерела повідомили «Бабелю», що Єрмак збирався летіти в Лондон на зустріч з колишнім головнокомандувачем ЗСУ, а нині послом Валерієм Залужним. Це могло статися на фоні політичної кризи і вимог, зокрема депутатів від «Слуги народу», звільнити самого Єрмака. Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк раніше стверджував, що Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» під кодовим іменем «Алі Баба».

Політична криза та розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Обоє міністрів подали у відставку, це питання цього тижня розгляне Верховна Рада. Крім того, Зеленський уже вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту.

Президент Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою.