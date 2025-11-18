«Європейська солідарність» заблокувала трибуну парламенту. Депутати вимагають відставки всього уряду, а не двох міністрів

Депутати партії «Європейської солідарності» на чолі з її лідером Петром Порошенком заблокували трибуну Верховної Ради під час засідання, на якому мали проголосувати за звільнення міністра юстиції Германа Галущенка й очільниці Міненерго Світлани Гринчук.

Про це стало відомо з трансляції Ради.

Депутати заявили, що не голосуватимуть за звільнення очільників Мін’юсту і Міненерго, назвавши їх «цапами-відбувайлами».

Натомість вони вимагають відправити у відставку весь чинний Кабінет міністрів та сформувати коаліцію. Заблокувавши трибуну, депутати ЄС кричали: «Уряд, геть!»

Після цього спікер ВРУ оголосив перерву у пленарному засіданні, так і не розглянувши постанови про звільнення Галущенка і Гринчук, які фігурують у справі про корупцію в енергетиці.

Операція «Мідас» — розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

Члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка й Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну й Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Обоє міністрів подали у відставку. Зеленський уже вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Згодом Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою.