Новий уряд, санкції проти Росії та перемога Усика. Головне за тиждень

Цього тижня в Україні змінився склад Кабінету міністрів, Євросоюз ввів 18-й пакет санкцій проти Росії, а Рада ратифікувала угоду про створення Спецтрибуналу.
«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.
Ратифікація угоди про створення Спецтрибуналу
Верховна Рада 15 липня ратифікувала Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Того ж дня Зеленський підписав відповідний законопроєкт.
Перестановки в уряді
Верховна Рада 16 липня відправила уряд Дениса Шмигаля у відставку. Вже наступного дня новим премʼєром стала Юлія Свириденко.
Також 17 липня Рада затвердила новий склад уряду. Зокрема, Шмигаль став міністром оборони, Олексій Кулеба — міністром розвитку громад та територій, Герман Галущенко — міністром юстиції.
Крім того, віцепремʼєрка Ольга Стефанішина стала уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США. На цій посаді вона буде до призначення послом у США.
Нові санкції проти Росії
Європейський Союз ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ — під обмеження потрапили 14 людей і 41 організація. Санкції стосуються енергетичного та банківського секторів, військової промисловості, підприємств у Білорусі та Китаї.
Зокрема, ЄС знизив граничну ціну на сиру російську нафту з $60 до $47,6 за барель. Також блок повністю заборонив будь-які транзакції, повʼязані з «Північним потоком — 1» та «Північним потоком — 2».
Одночасно з ЄС санкції ввела і Велика Британія. Під обмеження потрапили три підрозділи ГРУ Росії та 18 російських військових і агентів.
Усик переміг Дюбуа
Український боксер Олександр Усик нокаутом переміг британця Даніеля Дюбуа та відновив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Бій завершився достроково — у пʼятому раунді.
Смертельна ДТП в Києві
Пізно ввечері 19 липня працівник прокуратури Андрій Молочний на автомобілі збив жінку, яка була тротуарі, й втік з місця події. Аварія потрапила на камери.
20 липня стало відомо, що постраждала померла в лікарні, а сам Молочний під час ДТП був пʼяний. Йому оголосили підозру.
Зеленський ввів нові санкції
Президент Володимир Зеленський 20 липня ввів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони проти пʼятьох людей за підривні інформкампанії.
Під обмеження потрапили: російська «воєнкор» Тетяна Аксьоненко, український бізнесмен Геннадій Балашов, екснардепка Наталія Королевська, російська журналістка Юлія Латиніна і блогер Андрій Серебрянський, більше відомий як Андрій Луганський.