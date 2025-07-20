Зеленський ввів санкції проти Королевської, Латиніної та Балашова

Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони проти пʼятьох людей за підривні інформкампанії.
Відповідний указ опублікований на сайті президента.
У санкційний список потрапила, зокрема, російська «воєнкор» Тетяна Аксьоненко. Вона внесена в базу «Миротворець» за пропаганду війни та участь в ІПСО проти України. Вважається однією з адміністраторів російського пропагандистського телеграм- та ютуб- каналів «Архангел спецназа».
Обмеження також ввели проти українського бізнесмена Геннадія Балашова. «Бабель» раніше розповідав, як він розказує нісенітниці про війну, виправдовує Путіна і ховається від кримінальних справ у США.
Під санкціями і колишня народна депутатка фракції «Опозиційна платформа — За життя» Наталія Королевська. Вона в розшуку з 2023 року — її підозрюють у недостовірному декларуванні.
Під обмеження потрапила і відома російська журналістка та блогерка Юлія Латиніна і блогер Андрій Серебрянський, більше відомий як Андрій Луганський.