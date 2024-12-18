Бізнесмен і псевдоаналітик Геннадій Балашов розказує нісенітниці про війну, виправдовує Путіна і ховається від кримінальних справ у США. Звідти він веде свій популярний ютуб-канал. Розбір

Хто такий Геннадій Балашов?

Балашову 63 роки. Його біографія відома з енциклопедії «Впливові люди України», її створив фонд «Українське Народне Посольство», який очолював президент України Леонід Кравчук.

У 1987 році Балашов закінчив економічний факультет Дніпропетровського державного університету. У 1994 році почав будувати політичну карʼєру. Тоді без успіху балотувався на посаду голови Дніпропетровської міської ради. У 1998 році обрався до Верховної Ради, де був членом фракцій «Народно-демократичної партії» і «Яблука». У парламенті працював у комітеті з питань фінансів і банківської діяльності.

Геннадій Балашов. Facebook

Того ж року разом з бізнесменом Леонідом Черновецьким заснував партію «За красиву Україну» став її лідером. За рік вийшов з неї та створив партію «Красива Україна», яку очолював до 2003-го. Згодом Балашов балотувався у Верховну Раду IV, VII і VII скликань, у Київську міську раду (у 2014 і 2015 роках) і на посаду президента України у 2019 році. На жодних виборах він не переміг.

У 2012 році Балашов закликав скасувати більшість податків в Україні та започаткував рух «5.10». За два роки по тому заснував однойменну партію. Він пропонував залишити лише два податки — 5% з кожної покупки і 10% єдиного соціального внеску із зарплатні. Балашов також казав, що бізнес має розвиватися без державного регулювання — це б допомогло знищити корупцію і бюрократію, бо в уряді б поменшало чиновників.

Балашов виступає біля офісу своєї політсили в Києві. Водночас це й офіс його агентства нерухомості «Липки». Facebook Прихильники Балашова біля його офісу. Корова — головний символ «5.10». Facebook Балашов виступає біля офісу своєї політсили в Києві. Водночас це й офіс його агентства нерухомості «Липки». Прихильники Балашова біля його офісу. Корова — головний символ «5.10». Facebook

Яким бізнесом володіє Балашов?

За даними YouControl, Балашов — засновник приватного підприємства «Агентство нерухомості «Липки» і обслуговуючого кооперативу «Царське село». За даними Єдиного державного реєстру, з 2006 по 2018 рік він також був бенефіціарним власником ТОВ «Кредо Майстер».

З 2012 року Балашов працював ведучим радіо- і телепрограм про бізнес, заснував центр «Школа політичної психології», де працював бізнес-тренером, і написав книги «Як стати авантюристом? Роздуми мільйонера» і «Монархія підприємця. Як стати царем?». Своїх читачів він навчав, як «заробити статки й створити імідж ділової людини, враховуючи український менталітет і нульові можливості».

У книгах Балашов пише, що став підприємцем після початку «перебудови» в СРСР. У 1988 році заснував торгівельний кооператив «Союз», у 1990 році — приватне підприємство «Веролла» і відкрив перший у Дніпропетровську комерційний комісійний магазин.

У 1992 році Балашов обійняв посаду генерального директора акціонерного товариства «Москва», яке займалось торгівлею в підземних переходах міста. Згідно з енциклопедією «Впливові люди України», Балашов був власником мережі універмагів, «Золотого базару», дискотек і ролер-катків у Дніпропетровську.

Скандали та кримінальна справа Балашова

За даними журналістів-розслідувачів OCCRP, у 2015 році Балашов переказав на свій рахунок у США $100 тисяч через офшорну компанію. На запитання журналістів про те, як він вивів ці кошти, бізнесмен відповів: «Гарно». Того ж року разом з членом партії «5.10» Олегом Притулою, який за такою ж схемою вивів $400 тисяч, він відкрив компанію Oceanside Cottages LLC і став співвласником готелю в курортному місті у штаті Флорида.

У 2021 році в ефірі телеканалу Євгенія Мураєва «Наш» Балашов, коментуючи норми закону Про державну мову, радив українцям «бігти з цієї території, тому що тут добра не буде». «Українці нарешті зможуть отримати візи та починати виїжджати з цієї країни. Від мовних проблем, податку на дурнів, ПДВ у 20%», — казав він.

Того ж року Державна фіскальна служба повідомила Балашову про підозру в несплаті 9,6 мільйона гривень податків і наклала арешт на його майно. Це 18 обʼєктів нерухомості в Києві вартістю приблизно 200 мільйонів гривень. За даними Київської міської прокуратури, Балашов продав два приміщення і земельну ділянку в Києві, навмисно занизивши вартість майна, щоб сплатити менше податків. Балашов усі звинувачення заперечує і вважає, що його замовили, щоб «пограбувати, принизити й покарати».

У лютому 2022-го справу Балашова передали до суду. Того ж року він переїхав у США, у штат Флорида. В інтерв’ю виданню Telegraf він казав, що домовився із суддєю, щоб справу розглядали у віддаленому режимі. Та коли вона пішла на пенсію, новий суддя оголосив Балашова в розшук.

Обкладинка книжки Балашова з часів, коли він позиціонував себе як бізнес-тренер. Facebook Готель у Флориді, співвласником якого є Балашов. Facebook Обкладинка книжки Балашова з часів, коли він позиціонував себе як бізнес-тренер. Готель у Флориді, співвласником якого є Балашов. Facebook

Ютуб-канал Балашова

У США Балашов «намагається вивчати людей» і веде ютуб-канал. Коштів, які він заробляє на монетизації, за його словами, не вистачає на життя, тому доводиться заощаджувати.

На ютуб-каналі «Геннадий Балашов» 375 тисяч підписників. Разом усі відео зібрали понад 77 мільйонів переглядів За даними аналітичного сайту Social Blade, у середньому щотижня до каналу приєднується майже три тисячі підписників, а відео за той самий період збирають понад 1,2 мільйона переглядів. На ефірах він розповідає про «мовчазний договорняк» для поділу України, зіткнення на її території «Заходу та Сходу» і диктатора Володимира Зеленського.

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Ми проаналізували велике відео Балашова «11 трлн у землі. Ресурсне прокляття України! У голові Трампа, Путіна і Зеленського. Угода». За два дні його переглянули 143 тисячі разів. У ньому Балашов коментує пропозиції українських посадовців і бізнесменів передати США запаси корисних копалин, які оцінюють в $11,5 трильйона, і бажання президента Франції Емманюеля Макрона відправити в Україну 40 тисяч військових.

Вгадуючи, що думає новообраний президент США Дональд Трамп, Балашов каже, що той планує звільнити Росію від санкцій та віддати їй Донецьку і Луганську області. А іноземні війська, що розділять Україну на анклави, захищатимуть Володимира Путіна від України, бо її уряд «постійно займається провокацією Росії» і порушує перемир’я, як-от під час Мінських угод.

Балашов каже, що напередодні повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський хотів «запустити нациків» на «донецьких і луганських людей», а Путін, навпаки, пропонував вирішити конфлікт — обрати легітимну владу і сісти з нею за стіл переговорів.

«На Мюнхенській конференції безпеки [19 лютого 2022 року] Зеленський почав істерити… Із Зеленським почало щось відбуватись — мутація з хорошого веселого клоуна в якусь тварину, яка хоче всім керувати, усе контролювати. Саме тоді, судячи з усього, стався остаточний розбрат із Росією. Бо Путін наполягав весь час на Мінських угодах, а Зеленський придумував речі, що їх нівелюють».

Балашов також вважає, що війна — це продовження влади Зеленського, тому він буде постійно «тримати країну у воєнному стані». І навіть за перемирʼя його пропагандисти, як-от оглядач Віталій Портников, будуть «розкачувати воєнну істерію» і «накачувати народ ненавистю до Росії». Бо за таких умов президент Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак зможуть узурпувати владу і витрачати гроші платників податків на зброю.

У тому ж відео Балашов каже, що український і російський народи «дуже близькі та зі спільною історією» і що їх «зіштовхнули лобами». Він говорить, що «немає нічого гірше за ненависть брата до брата», та одразу виправляється і каже, що не вважає росіян братами. На думку Балашова, у «нас була спільна сімʼя Радянського Союзу», а конфлікт між її членами «дуже добре підпалюють».

Балашов про Володимира Зеленського

Балашов вважає, що президент Зеленський торгує ресурсами України, які належать народу за Конституцією, бо він «абсолютно найнята людина для олігархату» і для продажу ресурсів. А ще він намагається втілити ідею «короля—сонця», тобто «я і є держава» — що саме це значить, Балашов не пояснює.

Один з постів Балашова, присвячених Зеленському. Facebook

Він також спекулює на темі мобілізації. Каже, що Зеленський хоче купувати найманців, мобілізувати громадян України віком від 18 років і щоб США «завалили його зброєю».

«Я побоююся тільки того, що Зеленський збожеволіє настільки, що почне кусати лапу того, хто дає. Він і так вже покусав майже всіх лідерів Європи, [Джо] Байдена і [Дональда] Трампа. Ми бачимо розгубленого хлопчика, який не знає, як зберегти свою владу… Він спробує стати чорним полковником, який влаштує терор своїх громадян… І закінчить він в оточенні ворогів, і ці вороги будуть не тільки ззовні. Росія, Білорусь, частина Європи й половина Америки будуть стискатись навколо», — каже Балашов.

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