Олександр Усик нокаутом переміг британського боксера Даніеля Дюбуа та відновив звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Бій завершився достроково — у пʼятому раунді. Британець отримав два нокдауни підряд, після другого з яких вже не піднявся.

Про це стало відомо з трансляції поєдинку.

Усик присвятив перемогу своїм фанатам.

«Це для людей, для фанатів в усьому світі», — сказав український боксер.

Стосовно продовження карʼєри, Усик заявив, що спочатку хоче 2-3 місяці відпочити. Про наступного опонента, боксер сказав: «Хто наступний? Можливо, Тайсон Фʼюрі. Можливо, Джозеф Паркер. Я не готовий сказати зараз».