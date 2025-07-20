Олександр Усик нокаутом переміг британського боксера Даніеля Дюбуа та відновив звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Бій завершився достроково — у пʼятому раунді. Британець отримав два нокдауни підряд, після другого з яких вже не піднявся.
Про це стало відомо з трансляції поєдинку.
Усик присвятив перемогу своїм фанатам.
«Це для людей, для фанатів в усьому світі», — сказав український боксер.
Стосовно продовження карʼєри, Усик заявив, що спочатку хоче 2-3 місяці відпочити. Про наступного опонента, боксер сказав: «Хто наступний? Можливо, Тайсон Фʼюрі. Можливо, Джозеф Паркер. Я не готовий сказати зараз».
- Перший бій між Усиком та Дюбуа відбувся у серпні 2023 року. Тоді український боксер здобув дострокову перемогу в 9 раунді технічним нокаутом. Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Британець пробив нижче пояса Усика, через що українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій і дав Усику кілька хвилин на відновлення.
- У травні 2024 Олександр Усик переміг Тайсона Фʼюрі і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі і першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, який мав усі пояси — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC. Після цього Фʼюрі закликав до реваншу. У грудні того ж року Усик удруге переміг британського боксера Тайсона Фʼюрі та зберіг титул чемпіона світу з боксу.
- У червні 2024 року Олександр Усик добровільно відмовився від титулу IBF. Він не міг одночасно провести реванш із Тайсоном Ф’юрі і захистити цей титул у бою з претендентом Філіпом Хрговичем. Через це Усик втратив статус абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Титул IBF залишився вакантним, і за нього провели окремий бій. У червні за пояс змагалися саме Хргович і Даніель Дюбуа. Перемогу нокаутом здобув Дюбуа і став новим чемпіоном світу за версією IBF.