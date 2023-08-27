Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом. Українець зберіг за собою провідні титули чемпіона світу

Український боксер Олександр Усик уночі здобув дострокову перемогу в 9 раунді технічним нокаутом над Даніелем Дюбуа. Таким чином, українець захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі.

Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Британець пробив нижче пояса Усика, через що українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій і дав Усику кілька хвилин на відновлення.

На останніх секундах восьмого раунду Дюбуа вперше побував у нокдауні. Після комбінації ударів від українця претендент став на коліно та зміг піднятися, після чого суперників розвів гонг.

Крапку в поєдинку поставив нокдаун Дюбуа у девʼятому раунді після потужного удару українця правою. Суддя просигналізував про достроковий нокаут на користь українця.

Свою перемогу Усик присвятив Збройним силам України.

Бій Усик — Дюбуа розпочався після опівночі, 27 серпня, у польському Вроцлаві.