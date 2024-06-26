Боксер Усик відмовився від поясу IBF у надважкій вазі для бою Джошуа та Дюбуа

Український боксер Олександр Усик відмовився від поясу IBF, залишивши його вакантним для поєдинку британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.
Поєдинок між Джошуа та Дюбуа пройде 21 вересня 2024 року. У відео Усик сказав, що пояс IBF — це «подарунок» на їхній поєдинок, тож тепер Джошуа та Дюбуа зможуть позмагатися за титул IBF на стадіоні «Вемблі».
«Усім привіт! Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, пояс IBF важливий для вас. Назвемо це моїм подарунком на 21 вересня. Слава Богу за все. Слава Україні!» — сказав Усик.
Після вересневого «Вемблі» всі будуть чекати реваншу Усика з британцем Тайсоном Фʼюрі, де розігруватимуться інші пояси. А от далі, цілком ймовірно, переможець реваншу битиметься за пояс IBF із переможцем бою Дюбуа — Джошуа.
- 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Фʼюрі і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі і першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, який мав усі пояси — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC. Бій-реванш між Усиком та Фʼюрі пройде 21 грудня 2024 рок в Ер-Ріяді.
- Однак, IBF заявила, що забере свій пояс, оскільки обов’язковий захист титулу IBF проти хорвата Філіпа Хрговича вже прострочений, а він не захотів чекати реваншу Усик — Фʼюрі аж до жовтня. 2 червня Хргович поступився британцю Даніелю Дюбуа, тож тепер Дюбуа змагатиметься за титул з ексчемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа.