Стала відома дата реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Фʼюрі

Бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і Тайсоном Фʼюрі (34-1-1, 24 КО) відбудеться 21 грудня 2024 року.
Про це повідомив голова саудівського управління з розваг Туркі Аль аш-Шейх.
«Реванш заплановано на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ знову спостерігатиме ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається», — написав Туркі.
Бій пройде під час сезону в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії.
- 18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Фʼюрі та став першим важковаговиком в історії, який заволодів усіма чотирма титулами. Нині Олександр Усик володіє поясами WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.
- 21 травня Фʼюрі оголосив про готовність скористатися правом на реванш з Усиком.