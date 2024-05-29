Стала відома дата реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Фʼюрі

Бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і Тайсоном Фʼюрі (34-1-1, 24 КО) відбудеться 21 грудня 2024 року.

Про це повідомив голова саудівського управління з розваг Туркі Аль аш-Шейх.

«Реванш заплановано на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ знову спостерігатиме ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається», — написав Туркі.

Бій пройде під час сезону в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії.