В Олександра Усика заберуть пояс IBF після перемоги над Фʼюрі

Міжнародна боксерська федерація (IBF) забере свій титул чемпіона у надважкій вазі в переможця поєдинку Усик — Фʼюрі. Ідеться про українця Олександра Усика, який 19 травня переміг Тайсона Фʼюрі і став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Федерація каже, що обов’язковий захист титулу IBF проти Філіпа Хрговича вже прострочений. Хорват — обовʼязковий претендент на титул, і він відмовляється чекати, оскільки Ф’юрі та Усик готові провести свій негайний реванш уже в жовтні.

Зважаючи на це, IBF забирає свій пояс і віддасть його переможцю поєдинку Хргович — Дюбуа, який відбудеться 1 червня.

Переможець цього бою зустрінеться 20 або 21 вересня з ексчемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Після вересневого «Вемблі» всі будуть чекати жовтневого реваншу Усик — Фʼюрі, де розігруватимуться вже три пояси, а не чотири. А от далі, цілком ймовірно, переможець реваншу битиметься за пояс IBF із переможцем Хргович / Дюбуа — Джошуа.

Нині Олександр Усик володіє всіма поясами — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC. Український боксер став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, який має всі пояси.