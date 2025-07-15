Спецтрибунал та зупинка участі в Конвенції про заборону протипіхотних мін. Президент підписав закони

Президент України Володимир Зеленський 15 липня підписав два законопроєкти, а саме: №0328 про ратифікацію угоди зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії та №0329 про зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

У картках законопроєктів ще не відображається підпис Зеленського, але він сам повідомив, що вже підписав документи.

«Завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї», — наголосив президент.

Він додав, що вже доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти, щоб реалізувати ці закони.

Підпису президента передували рішення парламентарів. Так, 15 липня Верховна Рада підтримала зупинення для України дії Конвенції про заборону виробництва і застосування протипіхотних мін. Дія Конвенції зупиняється для України до моменту повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Також на засіданні депутати 323 голосами ратифікували Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу стосовно злочину агресії проти України.