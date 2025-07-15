Україна зупинить участь в Конвенції про заборону протипіхотних мін — Рада ухвалила рішення

Верховна Рада підтримала зупинення для України дії Конвенції про заборону виробництва і застосування протипіхотних мін.

Про це написав нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 299 депутатів.

Згідно з рішенням, дія Конвенції зупиняється для України до моменту повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Оттавську конвенцію ухвалили 3 грудня 1997 року, а набула вона чинності 1 березня 1999 року. Україна ратифікувала її 27 грудня 2005 року, ставши державою-учасницею 1 червня 2006 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим у світі за кількістю арсеналом протипіхотних мін, поступаючись лише Китаю, Росії, США та Пакистану.

У МЗС пояснили вихід з Конвенції тим, що вона обмежувала право України на самооборону.

У відомстві нагадали, що Російська Федерація не є державою-учасницею Оттавської конвенції та з 2014 року широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни. А з 2022 року масове використання Росією таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора.